أعلنت مديرية التربية والتعليم، موعد فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، والتي اعتمدها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بنسبة نجاح 81.3% للفصل الدراسي الأول.

أوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول تنطلق الاثنين المقبل، وتستمر لمدة 10 أيام على أن يتم تقديم الطلبات في مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي ببنها بشارع المرور بالعاصمة.

أشار وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، إلي أنه جرى تقسيم الإدارات التعليمية إلى مواعيد لتقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية كالتالي:

الاثنين 10 فبراير الجاري إدارتي بنها وقها

الثلاثاء 11 فبراير الجاري طوخ و كفر شكر

الأربعاء 12 فبراير الجاري شرق شبرا

الخميس 13 فبراير الجاري غرب شبرا

الأحد 16 فبراير الجاري القناطر وقليوب

الاثنين 17 فبراير الجاري الخانكة والعبور

الثلاثاء 18 فبراير الجاري شبين القناطر والخصوص

الأربعاء 19 فبراير الجاري تخلفات جميع الإدارات

أماكن تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه يتم تقديم الطلبات بمدرسه الإمام محمد متولي الشعراوي ببنها في شارع المرور على أن تحدد لجنة النظام المراقبة موعد الاطلاع وإبلاغ الطالب وولي الأمر به للحضور إلى مقر اللجنة بمدرسة 25 يناير ببنها خلف ديوان عام محافظة القليوبية للاطلاع على ورقة الإجابة، بحضور الطالب ولي إمرة فقط ومعهما صوره البطاقة الشخصية وصورة رقم جلوس الطالب.

وبعد الاطلاع يتم كتابة تقرير من ولي الأمر عن ملاحظاته علي ورقة الإجابة و يتم فحص أوراق الإجابة دون اصطحاب التليفون المحمول علي أن ترسل نتيجة التظلم للإدارة التعليمية التابع لها الطلاب المعدل له الدرجات فقط.

أشار وكيل وزارة التعليم إلي أن محافظ القليوبية وجه بتسهيل الإجراءات لتقديم التظلمات وتوفير الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، مشيرًا أن رسوم نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية بواقع 35 جنيها للمادة.