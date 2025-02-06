رئيس جامعة أسيوط يقرر ندب كلي لثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأهلية

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية؛ قرارات بندب ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط؛ ندبًا كليًا؛ للتدريس، والقيام بأعمال مديري برامج دراسية بجامعة أسيوط الأهلية بكليات؛ الألسن واللغات التطبيقية، والهندسة والعلوم التطبيقية، والعلوم الإدارية والمالية، وذلك في إطار تطوير الأداء المؤسسي لجامعة أسيوط الأهلية، وتعزيز قدرتها على المنافسة على المستويين الإقليمي، والدولي.

وتضمنت القرارات؛ ندب الدكتورة شيرين عبد الغفار محمد الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة أسيوط؛ ندبًا كليًا للعمل بالتدريس والقيام بأعمال مدير لبرنامج الألسن واللغات التطبيقية، وندب الدكتور علي أحمد يونس إبراهيم المدرس بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، ندبًا كليًا للعمل بالتدريس والقيام بأعمال مدير برنامج بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وكذلك ندب الدكتور أحمد محمود محمد علام المدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة؛ ندبًا كليًا للعمل بالتدريس والقيام بأعمال مدير برنامج العلوم الإدارية والمالية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن تلك القرارات تأتي في إطار حرص جامعة أسيوط؛ على استمرار العمل في جامعة أسيوط الأهلية، بالفاعلية المطلوبة، ودعم العملية التعليمية، ومتابعة تسيير العمل بالجامعة، مشيرًا إلى نجاح جامعة أسيوط الأهلية؛ في تحقيق انطلاقة قوية منذ العام الأول لبدء الدراسة بها؛ في ضوء الخطة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030م، من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة، وتخصصات بينية كثيرة ذات جودة عالية، تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة؛ لتحظى بمكانة متقدمة بين جامعات الجيل الرابع، والجامعات الذكية.



