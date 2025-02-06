مكتبة الإسكندرية تنظم فعالية “الديسلكسيا" لمساعدة الطلاب على القراءة.. صور

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة برامج ذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المكتبات بالتعاون مع المركز المصري الكندي لنظم المعرفة "ECCKS" ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ فعالية بعنوان "أقرأ.. ثقة وإبداع: الديسلكسيا".

تضمنت الفعالية تسليط الضوء على الأعداد المتزايدة من الطلاب الذين يعانون من عسر القراءة، وكيفية تقديم الدعم اللازم لهم لتجاوز مشكلاتهم.

اشتمل برنامج الفعالية على ثلاث محاضرات الأولى بعنوان "الديسلكسيا" قدمها أ. حسن خاطر؛ رئيس وحدة برامج ذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة الإسكندرية، والثانية بعنوان "الإبداع والديسلكسيا" قدمها أ.د. أحمد قدري؛ أستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، أما المحاضرة الثالثة فكانت بعنوان "الثقة بالنفس والديسلكسيا" قدمتها د. هيلين سليمان؛ رئيس وحدة الأطفال والمراهقين بمستشفى المعمورة للطب النفسي.

تضمن الحضور الأطفال ذوي صعوبات القراءة "الديسلكسيا" مع أولياء أمورهم، وأيضًا إدارات التربية والتعليم ومدراء المدارس بالإسكندرية وبعض المدرسين.

وعلى هامش الفعالية تم تسليم شهادات للأطفال الذين أنجزوا البرنامج التدريبي، بالإضافة إلى توزيع هدايا (قصص / ألعاب ذكاء بسيطة).

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