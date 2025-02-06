بشرى سارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، وموعد انتهاء موجة الطقس السيئ، حيث يسود طقس غد الجمعة، مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدلا علي شمال الصعيد ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد غدًا الجمعة، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 11 وعلى شمال الصعيد 18 للعظمي والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 20 للعظمي والصغري 9 درجة.