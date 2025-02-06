السياحة تشارك في معرض شرق البحر المتوسط ​​ 2025 EMITT باسطنبول

افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في فعاليات معرض شرق البحر المتوسط ​​الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT في نسخته الثامنة والعشرين، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري بمدينة اسطنبول بتركيا.

وشارك في الافتتاح السفير عمرو الحمامي سفير مصر في تركيا، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير حاتم الالفي القنصل العام لمصر في اسطنبول.

وثمن شريف فتحي على أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعد من أهم المعارض السياحية في تركيا وخامس أكبر المعارض السياحية حول العالم، لافتا إلى أهمية السوق التركي كأحد أهم الأسواق الواعدة بالنسبة للسياحة في مصر وخاصة في ظل ما تتمتع به العلاقات المصرية التركية من ازدهار ملموس خلال الفترة الحالية.

وأجرى الوزير جولة في الجناح المصري المُشارك بالمعرض، وحرص على لقاء مجموعة من العارضين المصريين المُشاركين في الجناح، حيث تضاعفت مشاركة ممثلي القطاع السياحي الخاص المصري بالمعرض مع ازدياد الحركة الوافدة وارتفاع الطلب السياحى التركي على المقصد المصري.

وأعرب العارضون المصريون عن سعادتهم بالإقبال الكبير الذي يشهده الجناح المصري المشارك بالمعرض من الزائرين.

كما أشاروا إلى تفاؤلهم بما عقدوه من اتفاقيات خلال مشاركتهم في المعرض بما يساهم في تعزيز المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وحظى الجناح المصري بإقبال كبير من الزائرين لتصميمه المستوحى من عمارة المعابد المصرية القديمة وما يقدمه من أنشطة تفاعلية تبرز التراث الثقافي المصري من الرسم بالحنة وعرض للأفلام الترويجية التي تبرز المقومات السياحية والأثرية للمقصد السياحي المصري.

ومن المقرر أن يقوم شريف فتحي خلال هذه الزيارة بعقد مجموعة من الاجتماعات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق التركي، بجانب عقد مؤتمر صحفي وعدد من اللقاءات الإعلامية والصحفية.

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار استهل زيارته لدولة تركيا بلقاء وزير الثقافة والسياحة التركي، حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال السياحة والآثار، بجانب توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا في مجال السياحة.

كما تسلم الوزير 152 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية وتم ضبطها بواسطة السلطات التركي، وقام الوزير بجولة بمتحف الأناضول للحضارات بأنقرة، وأجرى مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع عدد من أهم القنوات التلفزيونية التركية.