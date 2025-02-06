وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الفيوم يتابعان مسابقة الأزهر للقرآن الكريم

تابع الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ محمود حسانين، رئيس منطقة الفيوم الأزهرية، والدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ عبد العال أحمد بالإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، اليوم الخميس، تصفيات مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم، بحضور الشيخ علي فتحي، مدير التعليم الثانوي .
تابع الشيخ حسن عبد النبي، لجان المسابقة، وانتظام دخول الطلاب، وفعالية الأجهزة والسماعات المستخدمة، كما راجع فضيلته التسجيلات الصوتية للطلاب الممتحنين، ودقة التسجيل، وصحة الدرجات المستحقة.