قافلة جامعة جنوب الوادي تواصل أعمالها بحلايب وشلاتين

أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي أنه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الخدمات الصحية والتنموية في المناطق الحدودية وتخفيف الأعباء عن الأهالي من خلال توفير الرعاية الطبية والدعم المجتمعي اللازم تواصل قافلة جامعة جنوب الوادي الشاملة اعمالها لخدمة أهالي مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر حيث تضم الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق وعددا من أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف، أن هذه القافلة تأتي ضمن القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحًا أن هناك إقبالا متزايدا على أعمال القافلة حيث واصل الأهالي توافدهم على مقر القافلة التنموية الشاملة وتوقيع الكشف الطبي المجاني من خلال العيادات الطبية في مختلف التخصصات وتقديم الأدوية المجانية لأصحاب الحالات الحرجة.

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن القافلة الطبية البشرية لمدينة شلاتين قامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني لعدد 620 حالة جاءت كالتالي 106 حالات باطنة و82 حالة رمد و60 حالة عظام و52 حالة أنف وأذن و35 حالة نساء وتوليد و81 حالة أطفال و35 حالة صدر و90 حالة جلدية و30 حالة أسنان و44 حالة كشف بالأشعة وتحويل 5 حالات للمستشفى الجامعي بقنا.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن القافلة الطبية البيطرية لمدينة شلاتين تم خلالها توقيع الكشف على 528 حالة جاءت كالتالي 141 حالة جمال و193 حالة أغنام و194 حالة ماعز، كما تم تحسين وحقن تسمين للجمال والاغنام وأيضا تعقيم للحظائر وتضمنت القافلة أيضا حلقات توعوية عن الأمراض التناسلية في الجمال ورش الحيوانات للقضاء على الحشرات الخارجية وتجريع الحيوانات ضد الديدان المعوية والكبدية.

وأوضح الدكتور على الدين القصبي منسق القافلة، أن أعمال القافلة تضمنت توزيع المساعدات من المواد الغذائية (دقيق – سكر – زيت) ومستلزمات المدارس.