بالفيديو.. خبير سياسات دولية: مصر تسير بالاتجاه الصحيح في دعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد أن مصر تسير بالاتجاه الصحيح لما تقدمه وقدمته مصر لدعم القضية الفلسطينية، ودعم أهل غزة وأهل فلسطين، وأن ما قامت به مصر من دعم إنساني وصحي واقتصادي وسياسي ودبلوماسي علامة فارقة لتوجهات الرئاسة المصرية، وهو علامة فارقة أن الرئيس ماكرون يؤكد أن ما تسير به مصر يتفق مع السياسة الخارجية الفرنسية والبريطانية والإسبانية.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاتصال تناول غزة ولبنان وسوريا وكان الاتصال موضحا أن الاتفاق المصري الفرنسي ثمار عمل دؤوب بين مصر وفرنسا، وهو ما أرثاه الرئيس السيسي في سياسة خارجية نشطة مع الاتحاد الأوروبي نجني ثمارها حينما تفترق ضفة الأطلنطي حول القضايا المختلفة ومنها غزة.

وتابع أن ذلك يعطي إشارة إلى الرئيس ترامب أن أوروبا لها موقف مساند للقضية الفلسطينية وداعم للتحركات المصرية، التي تتحرك في توازن مبني على رؤية الرئيس السيسي في التنمية، "تقييم فرنسا لمصر مبني على أن الرئيس السيسي رجل سلام يدعم الاستقرار في شمال إفريقيا والمنطقة العربية".