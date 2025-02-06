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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الأساقفة حسام نعوم يشارك في المجمع الكنسيّ لأبرشيّة قبرص والخليج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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يشارك رئيس الأساقفة الأنچليكاني في القدس المطران حسام نعوم في المجمع الكنسيّ لأبرشيّة قبرص والخليج الأنچليكانيّة الأسقفيّة لعام 2025 المنعقد في لارنكا ، تحت عنوان "الرّجاء والمستقبل" المستوحى من سفر ارميا 29 : 11. ترافقه عقيلته رفاء قفعيتي نعوم والقس الكنن دون بيندر.

يمثّل رئيس الأساقفة نعوم في هذا المجمع إقليم الكنيسة الأسقفيّة في القدس والشًرق الأوسط الذي يرأسه، وشارك تقريراً عنه. كما وقدّم خلال جلسات المجمع تقاريراً عديدة استهلّها بنقل تحيات القدس وكنيسة القيامة وتحيات رعاة ورعايا ومؤسّسات أبرشيّة القدس إلى المطران شون سيمبل الأسقف الأبرشي لمطرانية قبرص والخليج وعقيلته جيني، ولجميع أعضاء المجمع الحاضرين.

بعد تقرير أبرشيّة القدس الأسقفيّة، وتقرير عن اقليم القدس والشرق الأوسط، شارك بتقارير إداريّة وروحيّة عن المجالس التي يشغل فيها منصباً أو عضويّة؛ المجلس الإستشاري الأنچليكاني، ومجلس رؤساء الأساقفة الأنچليكان، ومجلس كنائس الشرق الأوسط. كما وتحدث رئيس الاساقفة عن التحديات والفرص للخدمة في المنطقة خاصة في ظل الحرب الدائرة في الأرض المقدسة.

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