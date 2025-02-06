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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 682 شاحنة 50 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 450 شاحنة و40 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 232 شاحنة و10 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل، وغادرت السفينة دليلة، كما تم تداول 4800 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1840 راكبا بموانيها.

ارصفة استقبال السفينة بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات حركة الصادرات