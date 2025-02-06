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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لليوم الثاني.. استمرار إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب اضطراب الطقس

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تواصل إغلاق ميناء الغردقة البحري لليوم الثاني على التوالي، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة البحر الأحمر، وفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإغلاق جاء نتيجة لشدة الرياح التي بلغت 30 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج الذي يتراوح بين 3 إلى 4 أمتار، مما جعل حالة البحر مضطربة للغاية، الأمر الذي استدعى وقف حركة الملاحة البحرية حفاظًا على سلامة السفن والركاب.

كما تم تعليق جميع الأنشطة البحرية، سواء للوحدات الصغيرة أو الكبيرة، حتى تحسن الأحوال الجوية وعودة الاستقرار البحري، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الملاحة البحرية.

ارتفاع الأمواج أحوال الجوية الأنشطة البحرية الثاني على التوالي ميناء الغردقة البحري