الإحصاء: 6.3% ارتفاعا بقيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الخميس، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2024 وقد بلغـت قيـمة العجز فـى الميــزان التجــارى 3.71 مليــار دولار خلال شهر نوفمبر 2024 مقابــل 3.69 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة ارتفاع قدرها 0.5٪.

وأشار الجهاز الى انه ارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 6.3 % حيـث بلغـت 3.56 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2024 مقابــل 3.35 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:

(منتجات البترول بنسبة 85.5%، ملابس جاهزة بنسبـة 8.7% ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 22.9%، فواكه طازجه بنسبة 22.9%).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( البترول الخام بنسبة 25.3 % ، اسمــدة بنسبة 33.0 % ، صابـون ومحضرات تنظيف بنسبه 12.6% ، خضر مجمدة او مبردة بنسبة 1.4٪).

واوضح الجهاز، أنه ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.3٪ حيـث بلغت 7.27مليـار دولار خـــلال شهــر نوفمبــر 2024 مقاـل 7.04 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: ( الغاز الطبيعى بنسبة 177.6% ، سيارات ركوب بنسبــة 11.0%، نحاس ومصنوعاته بنسبــة 183.3% ، بترول خام بنسبــة 271.9%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 19.9%، مــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 14.5%، قمح بنسبة 20.7% ، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 13.9٪ ).