محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.8%

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 80.8 % على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وخالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة المرحلة الإعدادية بالفيوم للفصل الدراسى الأول.

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول لعام 2023/2024، 75 ألفًا و804 طلاب وطالبات، موزعين على 270 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة إعدادية الفيوم على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

وقدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلاب والطالبات على التفوق والنجاح، موجهًا مسؤولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم فى بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.