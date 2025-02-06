غدا .. انطلاق أكبر معرض لملابس البيت والحجاب بالقاهرة

تستعد القاهرة لاستقبال الدورة الـ75 من معرض "كايرو ماذر و لا بيچاما"، أكبر تجمع لمصانع ملابس البيت واللانجيري والحجاب في الشرق الأوسط، برعاية وزارة التجارة والاستثمار وغرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات باتحاد الصناعات المصرية.

وصرح الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة بأن المعرض سيستمر خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير 2025 بمركز المؤتمرات في مدينة نصر والذي تنظمه شركة بيراميدز جروب وشركة إكسبوبوك لتنظيم المعارض، بمشاركة أكثر من 350 مصنعًا مصريًا متخصصًا في ملابس البيت واللانجيري، وبحضور أكثر من 800 زائر من مختلف الدول العربية، منها (المغرب، الأردن، ليبيا، فلسطين، العراق، السعودية، الجزائر، لبنان، تونس، واليمن)؛ ما يعكس المكانة الرائدة لمصر في قطاع صناعة الملابس الجاهزة على مستوى المنطقة كما ان هذه المعارض تمثل فرصة ذهبية لزيادة الصادرات المصرية خصوصا للمشترين من الدول القريبة نظرا لارتفاع اسعار الملابس التركية وهي المنافس الرئيسي للمنتجات المصرية و التي تتميز بجودتها العالية واسعارها التنافسية وتعمل الغرفة حاليا علي تأهيل عدد كبير من المصانع لزيادة صادراتها والدخول الي اسواق قريبة واعدة.

وأضاف أن الغرفة تستعد خلال الفترة القادمة لتنشيط ودعم المعارض المتخصصة داخل القطاع ومنها علي سيبل المثال المعرض الدولي للملابس والاقمشة كايرو فاشون وتكس والذي سينطلق في الفترة من 13 الي 15 فبراير كما ان كافة مؤسسات و أجهزة الدولة تساند المصنعين و توفر لهم كافة التيسيرات المتاحة.

ويشمل معرض كايرو ماذر ولابيجاما مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، وتشمل ملابس (البيت، ملابس الحجاب، الملابس الرياضية، ملابس السباحة، اللانجيري، والملابس الداخلية الرجالية)، مما يجعله منصة مثالية للقاء المصنعين والمستوردين وتوسيع نطاق التعاون التجاري بين الشركات المصرية والعربية والدولية.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار دعم الصناعات المصرية وتعزيز الصادرات، حيث يوفر فرصة مهمة لعقد شراكات جديدة وزيادة حجم الأعمال، إضافةً إلى تسليط الضوء على أحدث التصاميم والاتجاهات في قطاع ملابس البيت واللانجيري.