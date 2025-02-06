لجنة الإعلام بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الأول وتناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، برئاسة الدكتورة سوزان القلينى عضو المجلس ومقرر اللجنة وبمشاركة أعضاء وعضوات اللجنة وذلك بمقر المجلس.

حيث بدأت الدكتورة سوزان القلينى الاجتماع بتقديم التهنئة للأعضاء الجدد بعضوية اللجنة والأعضاء السابقين لتجديد الثقة كما وجهت التهنئة للدكتورة ريهام يحيي لاختيارها مقرراً مناوباً للجنة، كما نعت الراحل الدكتور سامى عبد العزيز أستاذ الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان، والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة.

ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، حيث ناقشت الدكتورة سوزان القلينى الاستعدادات والتكليفات لفريق الرصد الإعلامى للأعمال الرمضانية التي سيبدأ خلال شهر رمضان المقبل

وأضافت "القلينى" أن فريق عمل الرصد سوف يقدم رصد مؤشرات لصورة المرأة خلال النصف الأول من شهر رمضان وتقريراُ نهائيا عن الرصد مع نهاية شهر رمضان المعظم وسوف يتضمن التقرير صورة المرأة في مسلسلات رمضان والسوشيال ميديا والصحافة وبرامج الإذاعة والتلفزيون كما سيقدم التقرير نتائج استطلاع رأي الجمهور في صورة المرأة في الأعمال الرمضانية.

كما ناقشت اللحمة مقترحات للمشاركة فى مبادرة "معا بالوعى نحميها" من خلال عقد ورش عمل بالمحافظات بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتعليم العالى والتربية والتعليم والتعليم الفنى.