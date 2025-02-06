تعرف على غيابات الأهلي أمام بتروجيت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، لمواجهة بتروجيت اليوم الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويفتقد الأهلي في مواجهة بتروجيت عدد من العناصر المهمة، حيث يستمر غياب أشرف بن شرقي الوافد الجديد ويغيب أيضًا عمر كمال بسبب تعرضه لآلام في العضلة الخلفية، كما استمر غياب أشرف داري وطاهر محمد ووسام أبو علي بسبب الإصابة على أمل لحاقهم بمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجت

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت اليوم الخميس في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس ومصطفى العش ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وعمر الساعي وإمام عاشور.

خط الهجوم: أفشة وحسين الشحات وجراديشار.