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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على مسجل خطر بحوزته 12 قطعة سلاح بالشروق

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر بحوزته 12 قطعة سلاح بدائرة قسم شرطة الشروق .

وتعود الواقعة عندما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية "بدون ترخيص".

وعُثر بحوزته على (2 بندقية خرطوش و10 طبنجات و3 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الاعيرة - مجموعة من أجزاء وقطع غيار وأدوات التعديل والإصلاح– مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

اتجار في الاسلحة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص ادارة ورشة القبض على مسجل خط النيابة العامة بالإتجار فى الأسلحة النارية