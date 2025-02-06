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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن القاهرة يستقبل زيارة لوفد من مديرية الشباب والرياضة وأعضاء برلمانات مراكز الشباب.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبلت ‏مديرية أمن القاهرة زيارة لوفد من مديرية الشباب والرياضة وأعضاء برلمانات مراكز الشباب بالقاهرة لزيارة ديوان قطاع أمن القاهرة لتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة احتفالات الذكرى الـ73 لعيد الشرطة.

وكان فى استقبال الوفد اللواء طارق راشد مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وعددًا من ضباط وضابطات القطاع، وتم اصطحابهم فى جولة بغرفة عمليات النجدة للتعرف على دورها فى سرعة  تلقى البلاغات من المواطنين وكيفية التعامل معها كما قام الوفد بتقديم الورود والهدايا العينية بهذه المناسبة.

وأعقب ذلك عرض مقطع فيديو عن أوجه التطوير بالمديرية وإداراتها  المختلفة وفى نهاية الزيارة تم توزيع الهدايا العينية عليهم وتبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.

وقد لاقت تلك الزيارة إعجابهم واهتمامهم والمشرفين الذين أبدوا خالص الشكر والتقدير لجهاز الشرطة على ما يقدمه من خدمات جليلة للمواطنين وحمايتهم لأمن واستقرار الوطن.

ويأتى ذلك تعظيمًا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية بهدف تنمية الوعى لدى الشباب بطبيعة عمل أجهزة الوزارة ودورها فى حماية أمن الوطن والمواطنين.

 

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