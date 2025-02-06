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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على بلطجي بحوزته 4 ملايين جنيه ومخدرات وأسلحة بمدينة نصر

المتهم
المتهم
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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على بلطجى بحوزته 4 ملايين جنيه ومخدرات وأسلحة بمدينة نصر.

وجاء فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام (أحد الأشخاص) بأعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر، وبالفحص أمكن تحديد المتهم وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها أكثر من 4 ملايين جنيه – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أفيون، آيس"، كمية من العقاقير المنشطة - 2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات – 2 طبنجة صوت – هواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة التواصل الاجتماعي القبض على بلطجي بأسلوب إنتحال الصفة