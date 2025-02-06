إسبانيا ترفض اقتراح إسرائيل باستقبال الفلسطينيين النازحين من غزة

رفض وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بضرورة استقبال إسبانيا للفلسطينيين النازحين من غزة.

وقال ألباريس: "أرض الغزيين هي غزة ويجب أن تكون غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية" بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن كاتس أمر الجيش، اليوم الخميس، بإعداد خطة للسماح بـ"المغادرة الطوعية" لسكان قطاع غزة.

وجاءت هذه التعليمات في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المفاجئ أن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك وتحويل المنطقة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وأضاف كاتس أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج، الذين اعترفوا العام الماضي بدولة فلسطينية، ملزمين قانونا بالسماح لأي مقيم في غزة بدخول أراضيهم.