كامل الوزير يلتقي سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل السفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص مصر على تعزيزها، معربًا عن دعم مصر لكل ما يصب في صالح البلدين، وذلك في إطار توجيهات قيادتي البلدين للعمل على تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد نائب رئيس الوزراء علي عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مصر وجيبوتي، والرغبة المشتركة في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على مختلف المستويات، مشيدًا بما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور كبير خلال السنوات الماضية، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.

كما أكد على حرص مصر على دعم جهود التنمية في جيبوتي من خلال تعزيز التعاون في مختلف المشروعات، وتوفير الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في مختلف قطاعات النقل، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات النقل المختلفة خاصة النقل البحري واللوجستيات والطرق والكباري.

وأشاد أحمد علي بري سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة بتجربة مصر الناجحة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في كافة مجالات النقل البري والسككي والبحري خلال السنوات القليلة الماضية والتي تعكس التطور الهائل في مجال البنية التحتية والنقل بمصر، مشيدًا بربط الموانئ البحرية والجافة في مصر بشبكة السكك الحديدية.

وخلال اللقاء استعرض الفريق مهندس كامل الوزير أوجه التعاون القائم والمقترح بين البلدين في مجالات النقل المختلفة، وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع دولة جيبوتي كونها أحد الدول محور الاهتمام لإنشاء منطقة لوجستية وكذلك كونها دولة على المسار البحري لدول شرق إفريقيا للعمل على تنمية ومضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا 2025.

واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية في مجال النقل البحري مثل تدبير سفن لخدمة الصادرات المصرية لإفريقيا وإنشاء خط بحري بين مينائي سفاجا وجيبوتي يعزز توفير خدمات لنقل البضائع لمشروع المنطقة اللوجستية المزمع إنشاءها والمساهمة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القرن الإفريقي حيث إنه يوجد مشروع مذكرة تفاهم بين مينائي سفاجا وجيبوتي مما من شأنه خدمه المقترح وتعزيز التعاون المينائي والبحري.

وأبدى الفريق كامل الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة النقل الجيبوتية في مجال البنية التحتية وتشييد الطرق والكباري في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة وتجربة متميزة في هذا المجال، وتنظيم زيارة إلى مصر لمسؤولي وزارة النقل الجيبوتية للتعرف على التجربة المصرية، وكذلك الاستعداد لتبادل هذه الخبرات في هذا المجال الهام بما يعزز علاقات التعاون بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء أعرب السفير أحمد علي بري عن سعادته بلقاء الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كما أكد على دعمه بصفته سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة والمندوب الدائم لجيبوتي بجامعة الدول العربية لكافة مشروعات التعاون المشترك بين البلدين، متطلعا إلى مزيد من الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين في الفترة المقبلة.