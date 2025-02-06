غدًا.. "محاكمة شات جي بي تي" في مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الخامسة من مساء غد الجمعة، ندوة لمناقشة كتاب "العصابة.. محاكمة شات جي بى تي" للمهندس زياد عبد التواب، مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون المعلومات والتحول الرقمي ومقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويقدم المؤلف من خلال الكتاب إلى سرد تاريخ الذكاء الاصطناعي والتطرق إلى الاتهامات المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث مخاطر تهدد العالم في المستقبل وهي التغيرات المناخية، الأسلحة النووية، والذكاء الاصطناعي.

وأكد على وجود أبحاث علمية تتعلق بالذكاء الاصطناعي وفتح نقاش حول فكرة جعل العقل الإلكتروني يشبه العقل البشري.