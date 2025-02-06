برنامج تدريبي عن إنتاج الكمبوست من المخلفات الزراعية لتحسين خواص التربة

نظمت جمعية المحاكاة العلمية، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالجيزة دورة تدريبية بعنوان كيفية إنتاج الكمبوست من المخلفات الزراعية الثانوية بطريقة صحيحة عمليا لتحسين خواص التربة.

وقال الدكتور فكرى كمال كامل رئيس جمعية المحاكاة العلمية للخدمات التنموية والاستشارية التابعة لمديرية التضامن بالجيزة وبالتعاون مع المهندس عبد السلام البغدادى محمود مدير مديرية الزراعة بالجيزة، ومدير إدارة التدريب الدكتورة أمانى السيد، والمهندسة هالة خيرى بإدارة التدريب بالمديرية، وسوف يتم تنفيذ البرنامج التدريبي بعنوان "كيفية إنتاج الكمبوست من المخلفات الزراعية الثانوية بطريقة صحيحة عمليا لتحسين خواص التربة".

وذلك خلال الفترة من من ٥ إلى ٦ فبراير 2025 بمقر إدارة التدريب بمديرية الزراعة بالجيزة.

وأشار فكرى إلى أن الحضور للبرنامج التدريبى شمل كلا من المهندسين الزراعين بمختلف الإدارات الزراعية بمديرية الزراعة بالجيزة، وأيضا المزارعين، وطلبة جامعة القاهرة وعين شمس.

وأشاد الحضور بأهمية الاستفادة الاقتصادية للتدريب الفعال من خلال المحاضرات المتنوعة التى شملت جميع مراحل علمية التدوير للمخلفات الزراعية الثانوية نظريا وعمليا.

وتم عرض فيديو تعليمي إرشادي توعوي فيديو من مزارع لمزارع Farmer To Farmer Videos)) والذى أكد ما تم تلقيه بتلك الدورة من معلومات استفاد منها جميع الحضور، وهذا العرض للفيديو التعليمى الإرشادى اشادة من جانب الحضور كطريقة إرشادية متطورة تساعد فى نشر المعلومات بصوره متطورة وتساعد على سرعة التعلم عن غيرها من الطرق الإرشادية الأخرى، وهذا ما تسعي إليه جمعية المحاكاة فى نشر المعلومات والمعرفة للفئة الكبيرة من الجمهور المدنى من خلال عرض قصص نجاح لبعض الزراع ساعدت فى جلب موارد اقتصادية جديدة لهم ولأسرهم من خلال التعلم والاستفادة من تلك الفيديوهات، وهذا ما تخصصت فيه الجمعية بالإضافة الى غيرها من الأنشطة التى تشملها الجمعية.

وأكد فكرى أن اليوم التدريبى الثانى سيتم التدريب العملى على كيفية انتاج الكومة السمادية والتى تحتوى على (المخلفات الزراعية المتواجدة بمقر المديرية من أوراق الشجر – وروث الحيوانات كبيئة تعمل على التحليل السريع للكومة – ومصدر قريب للمياه للترطيب للكومة)، بحث سيتم التوضيح العملى لخطوات انتاج الكومة بحضور جميع المتدربين لتكون الاستفادة من خلال الإيضاح العلمى بالمشاهدة والتجربة، وهو من الطرق التى يرحب بها المتلقين بالتدريب للتعلم فى وقت قصير. وأن جمعية المحاكاة تستهدف خلال الفترات القادمة إقامة العديد من الدورات التدريبية المتخصصة وفقا لاحتياجات المجتمع المدنى، وعديد من الفعاليات وورش العمل التى تعمل على التوعية بالمستجدات فى المجال الزراعى والنباتى والحيوانى أيضا السمكى.