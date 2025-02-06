دفن جثة طفل لقي مصرعه في اصطدام دراجة نارية بمنطقة حدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه عقب اصطدام دراجة نارية به بمنطقة حدائق القبة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الص التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع اصطدام دراجة نارية اسكوتر بطفل عقب خروجه من مطعم كشري؛ ما أسفر عن مصرعه وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.