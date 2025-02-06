لمزارعي المحاصيل البستانية.. توصيات فنية خلال فترة انخفاض درجات الحرارة

أصدر معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية التوصيات الفنية اللازمة خلال الفترة الحالية للتعامل مع مشكلة انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة لأشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بالتأكيد على أهمية إصدار التوصيات الفنية للمزارعين للتعامل مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين ان تلك التوصيات تتمثل فيما يلي:

في الأنواع التي بدأت في النشاط ( تزهير- عقد ) مثل:

1- الخوخ : صنف الفلوريدا برنس وصنف الاليرى سولينج

2- البرقوق : SUPLUM -41 وصنف الافريكان روز

3- المشمش

ولتلافى الآثار الضارة لانخفاض درجات الحرارة على العقد الحديث نوصى بالاتي :

1- الري قبل حدوث الموجة على أن يتم الري بمعدلات تتناسب وظروف التربة وماء الري

2- رش الأشجار بمضادات الإجهاد مثل سلكات البوتاسيوم والمغنسيوم بمعدل 2.5 لتر /600لتر ماء أو حمض السلسلك بمعدل 250جم/600 لتر ماء أو عالي الفسفور 3ك/600 لتر ماء وكذلك الشيتوزان لرفع المقاومة المستحثة للأشجار

3- رش الأشجار بأحد المركبات العضوية مثل حامض السترك أو كربونات الكالسيوم العضوي بمعدل 1جم /لتر

4- التسميد بنترات الكالسيوم بمعدل نصف كجم للشجرة فى الاراضى القديمة التى تروى بالغمر وبمعدل 2.5 كجم / الفدان فى الاراضى التي تروى بالتنقيط مع الاهتمام برش الكالسيوم والبورون والزنك والمغنسيوم بعد نهاية الموجة

5- التسميد سماد متوازن 19-19-19 بمعدل 2.5 كجم / الفدان مع عالي الفسفور بمعدل نصف كيلو لى الفدان بعد نهاية الموجة

واضاف الدكتور محمد ابو الوفا وكيل معهد البساتين للارشاد وااتدريب فيما يخص توصيات محصول - المانجو يتم مايلي

الاحتياطات اللازمة لمواجهة وتلافى اضرار الصقيع وإنخفاض الحرارة من الناحية التطبيقية:ـ

● اجراء الخدمة الشتوية للاشجار خلال شهر نوفمبر او ديسمبر وقبل السدة الشتوية.

● الاطلاع باستمرار على بيانات محطات الارصاد الجوية لمعرفة التنبؤات بالتغيرات المناخية على مدار العام وخاصة فى موسم الشتاء عند احتمالات الانخفاض فى درجات الحرارة والصقيع ومعرفة سرعة واتجاه الرياح ودرجة الرطوبة .

● استخدام اجهزة انذار توضع فى اخفض مكان وسط زراعات المانجو وتكون قريبة من سطح الارض بقدر الامكان لاتاحة الفرصة للانذار المبكر بانخفاض درجات الحرارة .

● الرى بالرذاذ أو الرى السطحى

● يجب البدء وأخذ الحذر عند وصول الحرارة الى 5 م فى بداية الليلة بإعطاء دفعات من المياة على الحامى وعند توقع حدوث الصقيع يتم تشغيل المست باستمرار دون توقف حتى تنتهى موجة الصقيع تماما وتذوب طبقة الثلج الشفاف فوق الاوراق .لذلك يجب إجراء معاملة فطرية لأعفان الجذور بشكل دورى .

● من أهم الإجراءات الهامة والفعالة اثناء حدوث الصقيع استخدام كل الوسائل المتاحة لتدفئة الأشجار بالمزرعة بشكل مباشر عن طريق استخدام أى مصادر تشع حرارة ودفئ مثل استخدام بعض الكشافات الحرارية او السخانات الكهربائية ( ويفضل أن تكون آمنة على البيئة وعلى المستخدمين ) وأيضا الضباب الصناعى والتدخين .

● التغطية يفضل تغطية الأشجار الصغيرة بشكل كامل بالاكياب او بجريد النخل فى اول سنتين من عمر الشجرة كذلك التغطية بالسيران الأبيض (النت) من العوامل التى تقلل من حدة الضرر ولكنها ليست الحل الاكيد للوقاية من اضرار الصقيع، يراعى أن يكون ارتفاع شبكة النت أكثر من 4 م .

● عمل طبقات سميكة من نشارة الخشب والقش حول الشجرة ( Build up) او حتى كومات من التربة حول الشجرة لتدفئة الجذور ويراعى ازالتها فى نهاية موسم الشتاء .

● استخدام التعفير بالكبريت الميكرونى حيث انه يعمل كطبقة حماية للاوراق وايضا تستخدم سليكات البوتاسيوم او سليكات الالومونيوم ( عالية النقاء) ولكنه أيضا إجراء مكمل وليس أساسى .

● يفضل استخدام المياه فى حالة الرى بالرش او التنقيط من بئر جوفى اثناء موجة الصقيع لان مياه البئر الجوفى تكون اكثر دفئا من المياه العادية ( الجارية ) لان المياه العادية اسرع فى التجمد من المياه الجوفية .

● الامتناع عن اجراء اى تقليم او ازالة للأفرع المتأثرة بالصقيع ويؤجل ذلك حتى بداية دخول الربيع كما ينصح بتاخير اجراء التسميد ايضا اثناء هذه الفترة حتى بداية ظهور النموات الجديدة فى الربيع .

● يراعى أن يتم تقليم الأشجار بعد جمع المحصول ولا يفضل تأخيره بعد شهر أكتوبر حتى لا تتعرض النموات الغضة الى انخفاض درجات الحرارة فى الشتاء.

● يراعى عند البدء فى انشاء بستان مانجو اختيار الموقع المناسب وعدم الزراعة فى المناطق المنخفضة لأنها أكثر عرضة للضرر حيث تتركز كتل الهواء البارد فيها، كذلك زراعة مصدات الرياح حول المزرعة وجدير بالذكر ان زراعة المانجو تحت اشجار النخيل نجحت فى تقليل الاضرار الناتجة عن انخفاض الحرارة بلإضافة الى زيادة العائد الإقتصادى .

● يجب الإعتدال فى عملية الرى بحيث لا يحدث تعطيش للأشجار أو ريها بغزارة خلال تلك الفترة .

● اخر ميعاد لتقصيف التزهير المبكر هو 15فبراير فى الوجه البحرى أما فى وجه قبلى يتم قصف التزهير المبكر حتى 15 يناير ، على ان يتم القصف باليد وليس بالمقص.

- فى حالة ظروف الشتاء الدافى:

يحدث تزهير مبكر فى بعض المزارع والذى يسبب زيادة الاصابة ببعض الامراض الفطرية مثل: البياض واللفحة

وفى حالة التخلص من التزهير المبكر بالتقصيف فانه فى هذة الحالة لا يطبق على كل الاصناف حيث ان هناك اصناف غير مناسب لها ذلك مثل الزبدة ولكن الاصناف الاجنبية يمكن عمل ذلك مثل الكيت

التتدابير المهمة:

- رش مبيدات جهازية (للبياض واللفحة)

- الموز

لا يتاثر بظروف الجو الدافى نسبيا ولكن يتاثر بانخفاض درجة الحرارة حيث يصاب ببعض الامراض وخاصة الفيروسية مثل تورد القمة والتبرقش

التوصيات:

- رش سليكات البوتاسيوم بصفة دورية كل 15 يوم حتى شهر مارس

- مكافحة المن بالرش مرة كل 14 يوم

- الرى ليلا (خاصة فى الليالى ذات السماء الصافية)

- رش الكالسيوم والزنك والبورون خلال فترة ما قبل التزهير وتجنب اضافة النتروجين

- اضافة بوتاسيوم فوسفيت ورش مستخلص الطحالب والسالسيليك اسيد والاسكوربيك

- العنب

- انخفاض درجة الحرارة له تاثير ايجابى فى استيفاء احيتاجات البرودة اللازمة لكسر السكون وبالتالى زيادة نسبة التفتح

- بينما الجو الدافى خلال هذة المرحلة يودى الى تفتح البراعم والذى قد يحدث لها مشاكل فى حالة انخفاض الحرارة بعد ذلك وفى هذة الحالة يمكن اجراء عملية رى على السريع

- الزيتون

الجو الدافى خلال هذة المرحلة ثم اذا حدث اعقبها موجة انخفاض درجة الحرارة تزامنا مع بدء تكشف البراعم الزهرية يودى الى احتراق الازهار ولذلك يمكن عمل الاتى:

- ضبط برنامج الرى ويتم الرى مرتين فى

- رش الاحماض الامينية والطحالب البحرية بمعدل 1.5 سم/لتر وضرورة الرش بماء عذب وتجنب استخدام ماء الابار ذات الملوحة المرتفعة فى الرش

- رش عنصر الكالسيوم والبورون بمعدل 1.5سم/لتر مره اثناء تكشف البراعم والمرة الثانية عند اتمام عملية عقد الثمار

- ضرورة اضافة الاسمدة التالية (نترات نشادر- حمض فوسفوريك- سلفات بوتاسيوم- نترات كالسيوم- سلفات ماغنسيوم)