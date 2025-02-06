خبير علاقات دولية: الحماية الأمريكية لإسرائيل تمنحها القدرة على التصرف بلا رادع

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الحماية الأمريكية لإسرائيل تمنحها القدرة على التصرف بلا رادع في المنطقة، مؤكداً أن هذا التدخل يسهم في تقويض الأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف أحمد، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ميثاق الأمم المتحدة يضمن حفظ الأمن والسلم الدوليين في حال تهديد هذا السلم بالقوة العسكرية.

وتابع خبير العلاقات الدولية قائلاً: "ما تقوم به دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني يهدد السلم الدولي ويمثل عدوانًا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك تهجيرهم بالقوة وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية".

وأكد أحمد أن إسرائيل استغلت ما سُمي "طوفان الأقصى" لتنفيذ مخططها الذي تخطى مبدأ الدفاع عن النفس إلى سياسة العقاب الجماعي، مشيراً إلى أن إسرائيل قدمت مبررات واهية بأنها تواجه تهديدات، في حين كانت تنفذ استراتيجية عنيفة، حيث حولت غزة إلى مكان غير صالح للعيش، مستخدمة أسلحة محظورة دولياً مثل القنابل الفسفورية والعنقودية الأمريكية، فضلاً عن استهداف المدنيين والنساء والأطفال.