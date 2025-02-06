صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، 6 فبراير 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 29,834.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 3,153.81 نقطة.

كما صعد مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 8,585.48 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.48%، ليغلق عند مستوى 11,708.39 نقطة.

كما صعد مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 6,745.35 نقطة، وكذا أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 13,111.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.38% ليغلق عند 37,002.75 نقطة.