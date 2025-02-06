«الطفولة والأمومة» يشارك الاحتفال باليوم العالمي لعدم التسامح إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، على المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الذي يوافق 6 فبراير من كل عام، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة لحشد الجهود للقضاء على تلك الممارسة الضارة التي تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الفتيات وتؤثر سلباً على مستقبلهن.

ووجهت "السنباطي" الشكر للقيادة السياسية على ما قدمته من دعم كبير لحقوق الفتاة والمرأة المصرية مما كان له دور أساسي في خفض نسبة ختان الإناث في مصر، ولا يزال يحدونا الأمل لكي نصل معاً إلى (صفر) ختان إناث.

وأكدت "السنباطي"، أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان لما له من آثار سلبية خطيرة على الفتيات والنساء في كافة أنحاء العالم، لذا قامت الدولة المصرية باتخاذ العديد من الإجراءات للقضاء على تلك الجريمة في حق كل فتاة وامرأة مصرية، من أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في عام 2019.

وقالت "السنباطي" إن اللجنة تقوم برصد كافة الظواهر المتعلقة بهذه الجريمة ومكافحته، ثم جاء إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022-2026)، والتي تم من خلالها: إطلاق حملة "احميها من الختان" التي تتضمن رفع الوعي بخطورة هذه الممارسة في كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وبناء قدرات كافة المتعاملين مع هذه الجريمة، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من شارك في جناية الختان بما في ذلك الأطباء والتمريض والمنشأة التي أجري فيها الختان.

وعلى هامش اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وضمن فاعليات معرض الكتاب في دورته الـ56 ، قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بإطلاق كتيب تفاعلي جديد للأطفال، بالتعاون مع منظمة يونيسف – مصر، للتوعية بحقوق الأطفال ومن أهمها مناهضة ختان الإناث وقد لاقى تفاعلاً كبيراً من الأطفال واستحساناً من أولياء الأمور.