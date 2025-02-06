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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطل للجنح في سرقة المواطنين بالشرابية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت نيابة الشرابية إحالة عاطل لاتهامه بسرقة المواطنين بأسلوب النشل بدائرة قسم شرطة الشرابية لمحكمة الجنح.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من عدد من المواطنين يفيد بتعرضهم للسرقة بأسلوب النشل اثناء سيرهم بشوارع منطقة الشرابية.
وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلى المتهم وتبين أنه "أ. ح" 25 سنة عاطل وله معلومات جنائية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشرابية عقب استصدار إذن من النيابة العامة من ضبطه.
وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 3 هواتف محمول و5 آلاف جنيه، واعترف بسرقتها من المواطنين بأسلوب النشل.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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