انطلاق فعاليات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في 3 وزارات

انطلقت فعاليات دورات تدريب السلامة والصحة المهنية للعاملين في 3 وزارات هي "المجالس النيابية والبيئة وقطاع الأعمال"، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، ونشر مفاهيم واحتياطات السلامة والصحة المهنية للعمل على تأمين بيئة العمل.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من التدريب أمس الأول الثلاثاء، للعاملين بالوزرات - تحت شعار: "اعرف واحمي نفسك وبلدك" برعاية محمد جبران وزير العمل.

وصرح بذلك خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، وإدارة الكيميائي محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، وبحضور باحثي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة الكيمائي سعيد محمد، والكيمائي محمد مدكور، والدكتورة منى الدرديري، والكيمائي محمد الباجوري من العاملين بالإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة.

وقال المستشار خالد عبد الله إن هذه الدورات تأتي في إطار التعاون مع الوزارات للحد من الإصابات والحوادث المحتمل حدوثها للعاملين في الإدارات المختلفة بالوزارات والهيئات الحكومية .

وبدأت فاعليات اليوم الأول بمحاضرة عن "السلامة بين الواقع والمأمول "أظهر فيها الكيميائي سعيد محمد أهمية السلامة والصحة المهنية للفرد والمجتمع وكيفية تحديد مخاطر بيئة العمل قبل حدوثها وتحديد أساليب الحماية منها للحد من الاصابات والحوادث"، ثم أكملت د . منى الدرديري في بداية المحاضرة الثانية مواصفات العاملين بالسلامة والصحة المهنية بالمنشأت ومهام عملهم.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني أمس الأربعاء، من التدريب، واستهل فيها الكيميائي محمد مدكور بمحاضرة" عن كيفية مكافحة الحرائق وأنواع الحرائق المختلفة واستخدام الطفايات"، ثم أكمل الكيميائي محمد الباجوري في بداية المحاضرة الثانية خطة الطوارئ والأخلاء للعاملين وكيفية عمل سيناريوهات إخلاء وهمية لتدريب العاملين.

ويأتي كل ذلك في إطار الدعم الفني لعدد من الوزارات المختلفة الذي تبذله وزارة العمل متمثلة في الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.

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