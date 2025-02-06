بنسبة نجاح 74.7%.. محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية صباح اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025 م، بنسبة نجاح بلغت 74.7%؛ حيث تقدم لآداء الامتحان ( 149448 ) طالب وطالبة حضر منهم 147700.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99.09 % حيث تقدم لآداء الامتحان 1623 طالب وطالبة حضر منهم 1538.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94 %، حيث تقدم لآداء الامتحان في إطار حرص جامعة قناة السويس على تكريم النماذج المشرفة من كوادرها الإدارية، طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 87 %حيث تقدم لآداء الامتحان 15 طالب وطالبه .



وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب.