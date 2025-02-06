ضبط عاطل بحوزته كمية من الأوستركس المخدر وسلاح ناري بدمو في الفيوم

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم من ضبط كمية من مادة الأستروكس المخدر بحوزة صاحب دولاب مخدرات اتخذ منطقة دمو الجديدة، وكرا للاتجار في المخدرات، وضبط بحوزته سلاح ناري وطلقات خرطوش ومبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وذلك في ضربة أمنية قاضية لأصحاب دولاب المخدرات بمنطقة دمو الجديدة بدائرة مركز الفيوم للقضاء على أوكار المخدرات.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء محمد العربي، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات من الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم أكدتها التحريات السرية، للنقيب محمد عمر جابر معاون مباحث مركز شرطة الفيوم، بمزاولة نشاط أجرامي لدولاب مخدرات بمنطقة دمو بدائرة المركز يدعى "يحيى .ق . م . ع"، 23 سنة، عاطل، ومقيم بمساكن دمو الجديدة دائرة المركز ومدرج جنائيا، باتخاذ منطقة دمو الجديدة بدائرة المركز دولابا للاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، جرى إعداد مأمورية ضبط بقيادة النقيب محمد عمر جابر معاون مباحث مركز الفيوم وبإشراف الرائد احمد فريتم رئيس مباحث المركز، بالتنسيق مع العميد حسن عبد الغفار رئيس البحث الجنائي بالمديرية بالتوجه بتفتيش منزل صاحب الدولاب المسجل جنائيا بالاتجار في المواد المخدرة، وعند وصول القوة أستشعر المتهم بطبيعة المأمورية وحاول الهروب من حاملا بيديه جوال بلاستيكي، إلا أن القوة كانت على يقظة وتوزيع محكم وتم محاصرته والإمساك به والتحفظ على ما بحوزته.

وأسفرت الحملة بعد تفتيش منزل المتهم من ضبطه وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش+ 4 طلقات خرطوش، و210 كيس أستروكس نحو 400 جرام، ومبلغ مالي 4890 جنيها من متحصلات البيع للمواد المخدرة، وهاتف محمول لتسهيل عملية التواصل والبيع مع زبائنه.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بما ضبط في حوزته والاتجار بها ونشاطه غير المشروع في بيع المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة اتجاره في المخدرات والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.