جامعة قناة السويس تحتفي بتكريم إحدى الكوادر الإدارية تقديرًا لعطائها وجهودها المتميزة

احتفت جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، بتكريم فتحية عبد العزيز محمد، رئيس قسم المسابقات بإدارة رعاية العاملين – الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وذلك تقديرًا لجهودها المخلصة وعطائها المتميز في خدمة الجامعة وتطوير بيئة العمل.

وجاء ذلك في إطار حرص الجامعة على تكريم النماذج المشرفة من كوادرها الإدارية، وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، خلال كلمته في حفل التكريم، أن الجامعة تفخر بكوادرها المتميزة الذين يبذلون الجهد بإخلاص وتفانٍ من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الإداري، مشيرًا إلى أن فتحية عبد العزيز قدمت نموذجًا يحتذى به في العمل الجاد والمسؤولية؛ ما كان له أثر إيجابي في نجاح العمل وتطويره.

وأضاف أن تكريمها اليوم هو رسالة تقدير لكل من يجتهد ويساهم في تحقيق أهداف الجامعة.

من جانبه، أعرب شريف فاروق؛ أمين عام الجامعة، عن تقديره لـ “فتحية عبد العزيز محمد”، مشيدًا بدورها الفاعل في تنظيم وإدارة المسابقات الخاصة برعاية العاملين، والتي كان لها دور كبير في تعزيز بيئة العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي. وأكد أن الجامعة تحرص دائمًا على تكريم المخلصين من أبنائها تقديرًا لجهودهم، وتحفيزًا للجميع على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد.

وشهد حفل التكريم المهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد ، والدكتور أحمد الشاعر مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية وتم الحفل بالتنسيق مع نقابة العاملين .

ويأتي هذا التكريم تعبيرًا عن امتنان الجامعة لما قدمته فتحية عبد العزيز من عطاء وجهد متميز، متمنين لها دوام النجاح والتوفيق في مسيرتها المهنية، ومؤكدين أن الجامعة ستظل داعمة لكل من يسهم في نهضتها وتطورها.