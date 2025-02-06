ضبط شقيقين أثناء ترويجهما مخدر "أيس" بقرية دمو في الفيوم

تمكنت وحدة مباحث مركز الفيوم، من ضبط شقيقين مقيمين بدائرة مركز الفيوم بقرية دمو، لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة من مادة "أيس" المخدر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وجددت حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية بمعرفة اللواء محمد العربي مدير البحث، يفيد ورود معلومات سرية للنقيب إبراهيم عيى معاون مباحث مركز شرطة الفيوم بقيام شقيقين عاطلين بإتخاذ قرية دمو دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدر.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين بقيادة النقيب إبراهيم عيسى معاون مباحث المركز أمكن ضبطهم وهم "محمد . ح . إ. أ"، 23 سنة، عاطل، ومقيم بقرية دمو سبق اتهامه ف قضايا "مخدرات، وشقيقه "مصطفى . ح . إ . أ"، 36 سنة، عاطل، جميعهم مقيمين دائرة قرية دمو دائرة المركز، وبحوزتهم 156 كيسا من مادة الأيس المخدر ومبلغ مالي 8700 جنيه و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.