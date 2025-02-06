ثقافة الإسكندرية تقدم "حلم بكرة" ضمن عروض مسرح الطفل

شهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، العرض المسرحي "حلم بكرة" ضمن عروض نوادي مسرح الطفل المجانية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بمحافظة الإسكندرية خلال الموسم الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض لفرقة الأنفوشي، تأليف إبراهيم محمد علي، وإخراج ممدوح حنفي.

قدم العرض في إطار غنائي استعراضي، تخلله أربعة ألحان متناسقة مع الأحداث، وتدور قصته حول ثلاثة أطفال يستعدون للمشاركة في مهرجان للموهوبين وهم: كيمو الكسول، ونوسة شقيقته، وريم صديقتهما، ويطلق كل منهم عنانه لأفكاره وخياله، فتتقدم ريم بمسرحية فكرتها نشر الخير أفراد المجتمع، وتقدم نوسة قصيدة شعر عن السلام للتعريف بقيم الخير والجمال، أما كيمو يقرر الاشتراك بمسابقة الرسم بعد أن يدرك أهمية التعليم واستغلال الوقت في تنمية الذات.

"حلم بكرة" استعراضات أحمد أمين، ملابس وإكسسوارات نبيلة نور الدين، ديكور وليد السباعي، أغاني وألحان يوسف محمد.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الكاتب والناقد يسري حسان، المهندس محمود جمال، والمخرجة ندى عفيفي.

العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة چيهان حسن، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإشراف الدكتورة منال يمني.

ويشارك فرع ثقافة الإسكندرية بـ 6 عروض مسرحية هذا الموسم، تختتم الفعاليات غدا الخميس، مع العرض المسرحي "مملوك والملك سمكمكوك" لفرقة قصر ثقافة الشاطبي، تأليف وأشعار سامح الرزاقي، وإخراج سمر القصاص.

تأتي العروض ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الأطفال، وتناقش قضاياهم بطريقة مبتكرة وجاذبة.