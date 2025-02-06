أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الخميس 6 فبراير 2025

استقرت أسعار الذهب والسبائك في مصر اليوم الخميس، بعد سلسلة صعود للمعدن عالميًا على وقع خفض الفائدة الأمريكية والحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4560 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3990 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3420 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 31920 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2864 دولارا.

ارتفعت أسعار الذهب العالمي لأعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات الأربعاء حيث تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة والصين.

كما دفعت تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تواجد الولايات المتحدة في قطاع غزة ونقل الفلسطينيين من المنطقة إلى تزايد المخاوف من استمرار عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لينعكس هذا بشكل إيجابي على الذهب.