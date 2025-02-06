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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطقس في فلسطين.. رياح قطاع غزة تقتلع خيام الفلسطينيين وتقتل إسرائيليين

النازحون في غزة
النازحون في غزة
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شهد قطاع غزة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تسببت في اقتلاع خيام النازحين الفلسطينيين بالإضافة إلى مقتل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين في شمال غزة.


اقتلاع خيام النازحين 
وأفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" بأن الرياح القوية والأمطار الغزيرة اقتلعت وأغرقت خيام نازحين فلسطينيين فقدوا منازلهم خلال الإبادة الجماعية الإسرائيلية. 


سقوط رافعة في غزة
وفي نفس السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين إسرائيليين اثنين من لواء جولاني في قطاع غزة. 

وأضاف جيش الاحتلال أن عسكري إسرائيلي ثالث أصيب إثر سقوط رافعة عليهما بسبب الرياح بحسب ما أوردته القناة 12 العبرية.


الطقس في فلسطين 
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية الفلسطينية عن أحوال الطقس في فلسطين، يوم الخميس وتوقعت أن يستمر تأثر البلاد، بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون الجو شديد البرودة وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا.
وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج.

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