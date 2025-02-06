سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025، ليسجل في البنك المركزي نحو 50.24 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات.



سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك القاهرة نحو 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم نحو 50.29 جنيه للشراء، و50.39 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.29 جنيه للشراء، و50.39 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل المصرف المتحد نحو 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 50.27 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع.



سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 50.33 جنيه للشراء، و50.43 جنيه للبيع.



سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع.



سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع.



سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس نحو 50.32 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع.



احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أمس الأربعاء ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 47.265 مليار دولار في يناير، من 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024.



موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

وتستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد أول اجتماعاتها في العام الجديد 2025، وذلك في إطار متابعة الوضع الاقتصادي المحلي واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بأسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة.