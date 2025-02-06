جامعة قناة السويس تواصل دورها المجتمعي بإطلاق قوافل تشمل 6 كليات إلى فايد

انطلقت قوافل متكاملة من جامعة قناة السويس إلى مركز فايد، وذلك بالتنسيق بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجامعة قناة السويس في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتوجيهات من الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تحرص على استمرار تنفيذ القوافل التنموية المتكاملة لدعم المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تعكس التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية من خلال تقديم الخدمات الطبية، وطب الأسنان، والبيطرية، والزراعية، والتمريضية، والصيدلية، بما يحقق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الجامعة تسعى لتوسيع نطاق هذه القوافل لضمان وصول الخدمات الصحية والإرشادية إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن القافلة الطبية شهدت مشاركة فعالة من كليات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض، والزراعة، والطب البيطري، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني لـ 516 حالة في مختلف التخصصات، منها 40 حالة أسنان، 35 حالة جلدية، 76 حالة رمد، 63 حالة أنف وأذن، 38 حالة نساء وتوليد، 14 حالة جراحة، 90 حالة أطفال، 30 حالة باطنة، 33 حالة في تخصص طب الأسرة، 52 حالة مسالك بولية، و45 حالة عظام. وأشادت بالجهود المبذولة من الكليات المشاركة، مؤكدة أن الجامعة ستواصل تقديم خدماتها الصحية والتوعوية لدعم المجتمع المحلي.

وأشاد الدكتور محمد عبد النعيم بالمشاركة الفعالة والمتميزة لأسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم القافلة والمساهمة في تقديم الدعم اللوجستي والخدمي، مما يعكس روح التعاون بين الطلاب وإدارات الجامعة في خدمة المجتمع.

شهدت القافلة البيطرية تقديم الخدمات البيطرية لـ 517 حالة، حيث تم إجراء الفحوصات البيطرية وتقديم العلاجات المناسبة، مما يعكس حرص الجامعة على دعم المربين وأصحاب الثروة الحيوانية.

قام فريق التمريض، وخاصة قسم التمريض النفسي، حيث تم عقد لقاءات جماعية مع بعض الحالات التي ترددت على العيادات الباطنة وطب الأسرة وعيادات الأسنان، وقد تبين أن أغلبهم يعانون من الاكتئاب والضغوط النفسية، مما استدعى تقديم الدعم النفسي والإرشاد اللازم لهم. كما أكد أن الجامعة تعمل على رفع الوعي الصحي والنفسي لدى المواطنين إلى جانب تقديم الخدمات العلاجية.

كما قامت اللجنة الزراعية بإشراف الدكتور محمد وصفي وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة عدد من مزارع الخضر والفاكهة، حيث تم رصد المشكلات التي يواجهها المزارعون، وتقديم الإرشادات الزراعية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع المبيدات الحشرية الموصى بها لضمان حماية المحاصيل وتحسين الإنتاجية.

جاءت مشاركة أسرة طلاب من أجل مصر تحت إشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية ، الدكتور محمد الباز منسق الأسرة والطالب محمد شريف مقرر الأسرة.

فيما نظمت القافلة المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة و الأستاذ خالد مطرود مدير عام الإدارة.

جاءت هذه القافلة استمرارًا لجهود جامعة قناة السويس في تقديم الخدمات المجتمعية وتعزيز سبل التعاون بين الجامعة والمجتمع، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.