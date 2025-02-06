مناظرة النيابة لجثة شخص لقي مصرعه من الطابق السابع بمدينة نصر

كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر، لجثة شخص، لقي مصرعه إثر سقوطه، من الطابق السابع في مدينة نصر أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر .



وأضافت المناظرة أنه عثر بجثة المتوفي على إصابات عبارة عن كسور متفرقة بالجمجمة والأضلاع ونزيف داخلي وخارجي.



تعود الواقعة عندما تلقى مأمور قسم أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص بشارع الورشة.

على الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لشخص يحمل جنسية أجنبية فارق الحياة إثر سقوطه من الطابق السابع في ظروف غامضة.



واستمعت أجهزة الأمن لأقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة .