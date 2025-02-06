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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المكسيك: وصول أول دفعة من الجيش والحرس الوطني لتأمين الحدود مع أمريكا

المهاجرين في المكسيك
المهاجرين في المكسيك
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وصلت أول دفعة من شاحنات الحرس الوطني والجيش المكسيكي على الحدود التي تفصل بين مدينة خواريز ومدينة إل باسو، تكساس الأمريكية.

وهذه الدفعة تعتبر ضمن أولى دفعات قوات الحرس الوطني البالغ عددها 10 آلاف جندي التي قالت المكسيك إنها سترسلها إلى حدودها الشمالية بعد تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض التعريفات الجمركية.

ويأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيؤجل فرض التعريفات الجمركية القاسية على المكسيك لمدة شهر على الأقل.

وفي المقابل، وعدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم - في وقت سابق - بإرسال الحرس الوطني لتعزيز الأمن على الحدود ومكافحة تهريب المخدرات من الفنتانيل.

ومن جانبه.. أعلنت الولايات المتحدة بدورها أنها ستبذل مزيدًا من الجهد لوقف تهريب الأسلحة الأمريكية إلى المكسيك التي تغذي عنف الكارتلات، والذي امتد إلى مناطق أخرى من البلاد مع محاولة العصابات السيطرة على تهريب المهاجرين.
 

الجيش المكسيكي المكسيك