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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي يقرر مقاطعة قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
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قرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مقاطعة قمة العشرين المقرر عقدها في العاصمة جوهانسبرج بسبب جنوب أفريقيا.
 وقال روبيو، على منصة التواصل الاجتماعي "اكس"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "لن أحضر قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج بسبب ما تقوم به جنوب أفريقيا، واصفا إياه بـ "أشياء سيئة للغاية". 

وزير الخارجية الامريكي مجموعة العشرين جوهانسبرج