وزير الخارجية الأمريكي يقرر مقاطعة قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج

قرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مقاطعة قمة العشرين المقرر عقدها في العاصمة جوهانسبرج بسبب جنوب أفريقيا.

وقال روبيو، على منصة التواصل الاجتماعي "اكس"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "لن أحضر قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج بسبب ما تقوم به جنوب أفريقيا، واصفا إياه بـ "أشياء سيئة للغاية".