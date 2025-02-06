لليوم الثاني.. تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر 2025

تتلقى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة صفوت جارح عبد العظيم، لليوم الثاني على التوالي، تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، تنفيذًا لتوجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

ويتم تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في مدرسة العوامية الإعدادية، بالقرب من ميدان الصنايع، في القاعة بالدور الأرضي، فيما يتم سداد رسوم التظلمات سيتم إلكترونيًا عبر "فيزا كارد".

امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2025

وكان المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية رسميًا بعد انتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات، بحضور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وجمال عبده حسن رئيس لجنة النظام والمراقبة، حيث بلغت نسبة النجاح 76.51%.

وأوضح وكيل الوزارة أن نسبة النجاح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسي الأول بلغت 76.51%، بينما سجلت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%. كما بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي المهني 56%، فيما حققت مدارس التربية الفكرية نسبة نجاح 100% في التلمذة الصناعية.

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي بلغ 17,466 طالبًا وطالبة، بينما حضر 1,093 طالبًا وطالبة لامتحانات التعليم الأساسي المهني.