أوكرانيا: روسيا فقدت 845310 جنديا منذ 24 فبراير 2022

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن روسيا فقدت 845310 جنديا في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير 2022، بحسب ما ذكرت صحيفة "كييف اندبندنت".

ويشمل هذا العدد 1240 جنديا فقدتهم القوات الروسية خلال اليوم الماضي، وفقا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا فقدت أيضا 9965 دبابة و 20737 مركبة قتالية مدرعة و 36211 مركبة و 22753 نظام مدفعية و 1271 نظام إطلاق صاروخي متعدد و 1055 نظام دفاع جوي و 369 طائرة و 331 طائرة هليكوبتر و 24185 طائرة بدون طيار (مسيرة) و 28 سفينة و غواصة واحدة.