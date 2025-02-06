مدير معهد بحوث البساتين يتفقد برامج الخضر والفاكهة بمحطة بحوث شندويل بسوهاج

قام الدكتور أحمد حلمي حسين مدير معهد بحوث البساتين ورئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر بزيارة تفقدية إلى محطة بحوث شندويل بسوهاج، وذلك لمتابعة المهام التي يتم تنفيذها فى مجال البساتين.

يأتي ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتشجيع الباحثين على الاستمرار في استنباط الاصناف الجديدة من محاصيل الخضر لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محاصيل الخضر وتوفير الأمن الغذائي لمصر وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة 2030 وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي هذا السياق تفقد حلمي البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر والسلالات الجديدة من الاصناف الجديدة من محصول البسلة تحت التسجيل والانعزالات والمنتخبات بالإضافة إلى الأصناف المسجلة. كما تفقد مزرعة الفاكهة من أصناف الزيتون والجوافة والتين وكذلك سلالات الرمان المنتخبة بشندويل وكذلك متابعة أصناف البلح البارحى والسمانى والسيوى والزغلول ومتابعة ذكور النخيل التى تم تسجيلها من خلال المعهد والتى تعتبر أول ذكور نخيل مسجلة فى مصر واضاف مدير المعهد ان ملف برنامج إنتاج تقاوي الخضر يحظي باهتمام كبير من الدولة ووزارة الزراعة.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تقليل فجوة الاستيراد بذور الخضر من الخارج وتوفيرها محليا للمزارعين بأسعار مناسبة وجودة وإنتاجية عالية.

حضر الزيارة الدكتور أبوبكر الدقاق رئيس قطاع مصر العليا و الدكتور يوسف القاضى مدير محطة بحوث شندويل والدكتور حسن البدرى رئيس الفريق البحثى بمعهد البساتين ولفيف من الباحثين من أقسام بحوث الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية

وفي ختام الزيارة أشاد مدير المعهد بالجهد المبذول من الباحثين في استنباط أصناف محاصيل الخضر.