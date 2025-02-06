وكيل تعليم الوادي الجديد يشارك في برنامج تدريبي لتنمية مهارات معلمي الصف الأول الإعدادي

شارك سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، في فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بتنمية مهارات معلمي الصف الأول الإعدادي، وفقًا لمنظومة التعليم المطور.

يأتي تدريب معلمي الصف الأول الإعدادي بالوادي الجديد في إطار التعليمات الوزارية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وإدارة التعليم الإعدادي، حيث يتم تنظيم التدريب في جميع الإدارات التعليمية لتوضيح منهجية وفلسفة المناهج الدراسية الجديدة.

ووجه المهندس سيد المتدربين بالاستفادة القصوى من التدريب، الذي يهدف إلى تزويدهم بأحدث الأساليب التربوية لشرح المناهج المطورة وفقًا للمنظومة التعليمية الجديدة، وذلك لنقل المعلومة للطلاب بأسلوب متميز.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد 2025

وفي سياق آخر، كان محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد اعتمد صباح اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٩٣.٩%، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد ٥١٥٠ طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم ٤٨٢٢ طالبا وتغيب ١٣ طالبا، فيما حصل على الدرجة النهائية ٣٠ طالبا. كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادي المهني والمكفوفين ١٠٠%.

وقدّم الزملوط التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح ومواصلة التفوق بالفصل الدراسي الثاني لتحقيق نتائج مُشرفة، وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم.