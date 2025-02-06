اليوم.. طقس مائل للبرودة نهارًا وأمطار متفاوتة الشدة على بعض المحافظات والعظمى بالقاهرة 17

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تشهد البلاد موجة طقس سييء، ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الخميس ، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء.

وهناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 6 درجات، وعلى جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجات.