موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر 2025

يترقب العديد من الطلاب وأولياء أمورهم، موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2025، وذلك عقب اعتماد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2025

ومن المقرر أن تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، في تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية بدءًا من الأحد الموفق 9 فبراير الجاري، لمدة 15 يومًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2025

وتزايدت معدلات بحث طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم، عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، بعدما اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2025

نسبة النجاح في المدارس الإعدادية العامة بلغت 72.5%.

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية سجلت 77%.

نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين كانت متميزة، حيث سجلت نسبة النجاح 100% في كل من الفئات المذكورة.

كما تم اعتماد نتائج الشهادة التلمذية الصناعية بنسبة نجاح 100%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2025

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر 2025 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

شارك في الامتحانات هذا العام حوالي 9831 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على الإدارات التعليمية المختلفة في المحافظة، موزعين على مختلف الإدارات التعليمية في المحافظة. فقد شارك في إدارة غارب التعليمية 885 طالبًا وطالبة، وفي إدارة الغردقة التعليمية 6008 طلاب، وفي إدارة سفاجا التعليمية 1089 طالبًا وطالبة، وفي إدارة القصير التعليمية 1049 طالبًا وطالبة، وفي إدارة مرسى علم التعليمية 251 طالبًا وطالبة، وفي إدارة الشلاتين 340 طالبًا وطالبة، بينما أدى 209 طلاب وطالبات الامتحانات في إدارة حلايب.