اليوم.. الأهلي يسعى لاستعادة قمة الدوري من بوابة بتروجيت

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مع نظيره بتروجيت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.



ويسعى الأهلي، بقيادة مدربه مارسيل كولر، لمواصلة سلسلة انتصاراته ومطاردة بيراميدز المتصدر لجدول ترتيب الدوري، حيث حقق الأحمر الفوز بثلاثية مقابل هدف على مودرن سبورت في المباراة الماضية.



ويأمل الأهلي في الفوز على بتروجيت وحصد الثلاث نقاط لخطف صدارة الدوري.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

تنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

موقف الأهلي وبتروجيت



يحتل فريق الأهلي، المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بينما بتروجيت في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 24 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي 19 نقطة

6- بتروجيت 17 نقطة

7- البنك الأهلي 17 نقطة

8- حرس الحدود 15 نقطة

9- فاركو 15 نقطة

10- طلائع الجيش 15 نقطة

11- زد اف سي 14 نقطة

12- الاتحاد السكندري 14 نقطة

13- سموحة 14 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط