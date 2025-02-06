فوائد لا تعد لـ "الأملج".. تعرف عليها

الأعشاب من أهم المواد التي تستخدم للجسم لما لها من فوائد عظيمة للصحة والشعر وعلاج الأمراض ومن بينها عشبة “الأملج” وهي عشبة يستخدمها الطب الشعبي لعلاج مجموعة من المشاكل الصحية والجمالية، الأملج من الأعشاب المستخدمة منذ قرون في الطب التقليدي، ويذكر أن له فوائد في دعم صحة الشعر ولا سيما فيما يتعلق بتطويله وتبرز “البوابة نيوز” فوائدها وفقا لدراسة نشرت في مجلة Journal of Ethnopharmacology.

فوائد الأملج للشعر:

تحفيز نمو الشعر

الأملج يحتوي على عناصر تغذي بصيلات الشعر، مما يساعد على تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته. الأملج غني بمضادات الأكسدة التي تحسن تدفق الدم في فروة الرأس، مما يعزز وصول العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر.

تقوية الشعر والوقاية من تساقطه

الأملج يحتوي على فيتامينات ومعادن مثل فيتامين ج وفيتامين هـ، والتي تقوي الشعر وتحسن صحته. كما يساعد على الحد من تساقط الشعر لاحتوائه على مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات التي تقاوم التهابات فروة الرأس.

تحسين صحة فروة الرأس

الأملج يعزز صحة فروة الرأس من خلال تنظيفها من الشوائب والقشرة. كما يساعد على توازن زيوت فروة الرأس، مما يمنع جفاف الشعر أو زيادته.



تحفيز الدورة الدموية

ممارسة تدليك فروة الرأس بزيت الأملج تساعد على زيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، مما يعزز عملية تطويل الشعر ونموه بشكل أسرع وأكثر صحة.

طريقة استخدامه لتطويل الشعر:

زيت الأملج:

يمكن استخدام زيت الأملج عن طريق تدليك فروة الرأس به بلطف، وتركه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة قبل غسله بالشامبو. من الأفضل تكرار هذه العملية مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.

مغلي الأملج:

يمكن أيضًا عمل مغلي للأملج عن طريق غلي بعض أوراقه في الماء، ثم تصفيته واستخدامه كغسول للشعر بعد الشامبو. هذا يساعد في دعم صحة الشعر وتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.



مسحوق الأملج:

يمكن خلط مسحوق الأملج مع الزيوت النباتية أو اللبن لتكوين عجينة، ثم وضعها على الشعر لمدة ثلاثون دقيقة قبل غسله. هذه الطريقة تغذي الشعر وتزيد من لمعانه.

الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند استخدام الأملج:

الحساسية الجلدية: قبل استخدام الأملج على فروة الرأس، يُنصح بإجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي.

الجرعة: يجب عدم استخدام الأملج بكميات كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي إلى بعض التفاعلات الجانبية مثل تهيج الجلد أو زيادة الجفاف في الشعر في بعض الأحيان.



استشارة الطبيب: إذا كنت تعاني من حالة صحية خاصة مثل الحمل أو وجود أمراض جلدية مزمنة، يجب استشارة الطبيب قبل استخدام الأملج.

الأبحاث والدراسات عن الأملج:

أظهرت دراسة أجريت في الهند في عام 2013م أن استخدام زيت الأملج على الشعر يمكن أن يحسن من نمو الشعر ويزيد من كثافته، كما يعزز من صحة فروة الرأس.



دراسة أخرى عن فوائد الأملج للجلد والشعر:

أن الأملج يحتوي على مركبات مضادة للفطريات والبكتيريا، وهو ما يجعله فعالًا في تحسين صحة الجلد والشعر.

دراسة عن الأملج في علاج تساقط الشعر:

دراسة نشرت في مجلة International Journal of Trichology تناولت تأثير الأملج في علاج تساقط الشعر، حيث تبين أن الاستخدام المنتظم لمستخلص الأملج ساعد في تقليل تساقط الشعر وتحفيز نموه.

علاقة الأملج بتطويل الشعر:

تتعدد الفوائد التي يقدمها الأملج للشعر، سواء في تقوية الشعر أو تسريع نموه. الأملج يحفز فروة الرأس ويزيد من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، ما يساهم في نمو الشعر بسرعة. إلى جانب ذلك، تساعد خصائص الأملج في الحفاظ على صحة الشعر وحمايته من العوامل البيئية الضارة.